Рабочие завершат устройство временного моста для пешеходов в подмосковной деревне Поречье

В деревне Поречье Рузского округа к 20 марта завершат устройство временного пешеходного моста, работы проходят в рамках капитального ремонта моста через реку Москву, который проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Временный мост оборудуют удобными подходами и разворотными площадками для организации автобусного сообщения. В апреле основной мост перекроют для проведения ремонта, в связи с чем движение пешеходов организуют по временному мосту, а объезд грузового транспорта — через Обход Тучкова. Запустить рабочее движение по основному сооружению планируют в конце июля, завершить капремонт — в сентябре 2025 года.

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