Рабочие завершили монтаж металлоконструкций пролета строящегося путепровода в подмосковной Апрелевке

Рабочие завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения строящегося путепровода в Апрелевке Наро-Фоминского округа, общая масса конструкций составила 640 тонн. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», их планируют завершить в 2025 году. Сейчас рабочие также выполняют устройство подпорных стен со стороны улиц Апрелевской и Самохина и переустройство инженерных коммуникаций.

Путепровод строят в ходе модернизации, которую проводит РЖД, в связи с запуском МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная». Он будет соединять две части Апрелевки и обеспечит безопасный проезд через железнодорожные пути в зоне МЦД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.