Работник фермы, ставший инвалидом после нападения быка, получил компенсацию в Луховицах

В Луховицах возместили моральный вред работнику сельхозпредприятия, который стал инвалидом после нападения быка. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Житель работал в организации, которая занимается разведением крупного рогатого скота и растениеводством. Во время работы на мужчину напал бык. В результате сотрудник получил серьезные травмы и впоследствии был признан инвалидом третьей группы.

Пострадавший подал в городскую прокуратуру обращение о возмещении с работодателя компенсации морального вреда. Ведомство провело проверку и обратилось с иском в суд. Суд согласился с доводами прокуратуры и взыскал в пользу мужчины 500 тыс. руб.