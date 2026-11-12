Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили о правилах пожарной безопасности в зимний период

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в рамках профилактических бесед в Ступино и Серебряных Прудах напомнили жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности зимой.

По словам заместителя начальника территориального управления № 13 Эдуарда Морозова, в холодное время года большинство пожаров происходят по причине неосторожного обращения с огнем и нарушений правил эксплуатации отопительных и электрических приборов.

Жителей призвали ответственно относиться к собственной безопасности и беречь свое имущество. Для закрепления полученной информации им раздали информационные листовки.