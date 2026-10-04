Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» получили государственные награды

В преддверии Дня Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды отличившимся жителям и работникам региона. В соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 24.08.26 государственными наградами - медалями «За отвагу на пожаре» - награждены начальник караула 339-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Роман Рогозин и командир отделения 339-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Бонар.

17 октября 2025 года в 11 часов 34 минуты на центральный пункт пожарной связи по системе «112» поступило сообщение о пожаре в производственном здании, предназначенном для розлива моторных масел, расположенном на Ярославском шоссе в городе Пушкино. Прибыв на место в составе пожарного расчета, Роман Рогозин и Владимир Бонар получили от руководителя тушения пожара указание встать на защиту (охлаждение) резервуаров с метиловым спиртом и маслом.

«Мы приступили к тушению на том направлении, которое нам было указано. Внутри горели канистры с маслом, а снаружи, рядом со зданием, вплотную к тому месту, где мы непосредственно находились, стояли три цистерны с метиловым спиртом. Нам пришлось залезть на них и подавать воду на крышу, чтобы охладить емкости и не дать огню перекинуться дальше», — говорит Роман Рогозин.

По его словам, ситуация была очень опасная.

«Если бы огонь перешел на цистерны, то взрывом разрушило бы соседний цех. К тому же рядом находились склады с готовой продукцией – маслом, тосолом, антифризом. Площадь пожара могла вырасти в разы», — поясняет огнеборец.

Находясь в условиях сильного задымления и высоких температур, рискуя жизнью, пожарные боролись с бушующим пламенем.

«Очень помогло, что гидрант находился рядом, и проблем с водой не было», — говорят они.

На этом участке огнеборцы работали до полной ликвидации последствий пожара.

«Мы поняли, что победили огонь, когда первый РТП (руководитель тушения пожара) передал через рацию: «Локализация». Это означало, что распространения нет, угроза снята. И уже стало полегче», — вспоминает Роман Рогозин.

Роман Рогозин трудится в противопожарно-спасательной службе Московской области двадцать семь лет, Владимир Бонар – двадцать лет. И двадцать лет они работают вместе в одном дежурном карауле 339-й пожарно-спасательной части и очень дорожат настоящей мужской дружбой.

«Я без Владимира никуда, так же, как и он без меня», — подчеркивает Роман Рогозин.

За плечами огнеборцев тушение сотен серьезных пожаров, десятки спасенных жизней. Отрадно, что на защите Подмосковья от огненной стихии стоят настоящие герои.