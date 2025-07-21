Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли женщине и троим детям, пострадавшим в результате аварии в Можайске

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли женщине с тремя детьми, которые получили травмы в результате дорожной аварии. Инцидент произошел в Можайске.

ДТП произошло на 125-м км Минского шоссе. На участке грузовик DAF столкнулся с легковым автомобилем Chery. В результате легковушка наехала на тросовое ограждение и была повреждена.

За рулем легкового авто находилась женщина 1981 года рождения. Вместе с пассажиркой 2009 года рождения она оказалась зажата в помятом салоне транспортного средства. Кроме того, в ловушку попали дети 2024-го и 2019-го годов рождения, находившиеся на заднем сидении.

Прибывшие на место спасатели, используя гидравлический инструмент, оперативно вскрыли автомобиль и деблокировали пострадавших. После этого их передали медикам. Все четверо были госпитализированы. Водителю грузовика госпитализация не потребовалась.

Ранее в ведомстве рассказали, что спасатели помогли медикам госпитализировать пострадавших в ДТП в Волоколамске.