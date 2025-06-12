Спасатели помогли медикам госпитализировать пострадавших в ДТП в Волоколамске

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли медикам госпитализировать четырех человек, пострадавших в дорожной аварии. ДТП произошло в Волоколамске.

Утром 12 июня на участке дороги М-9 «Балтия» в районе деревни Афанасово столкнулись легковой автомобиль Skoda и внедорожник Range Rover. Водитель и пассажир легковушки получили серьезные травмы ног. Женщина, находившаяся за рулем внедорожника, получила травму лица, а ее дочь-подросток — ушиб колена.

Очевидцы случившегося вызвали на место экстренные службы. Прибывшие спасатели помогли госпитализировать пострадавших: наложили им шейные воротники, поместили на носилки и перенесли в машины скорой помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по предупреждению и снижению травматизма на железной дороге.