Спасатели помогли медикам госпитализировать пострадавших в ДТП в Волоколамске
Подмосковные спасатели оказали помощь медикам в госпитализации четырех человек
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли медикам госпитализировать четырех человек, пострадавших в дорожной аварии. ДТП произошло в Волоколамске.
Утром 12 июня на участке дороги М-9 «Балтия» в районе деревни Афанасово столкнулись легковой автомобиль Skoda и внедорожник Range Rover. Водитель и пассажир легковушки получили серьезные травмы ног. Женщина, находившаяся за рулем внедорожника, получила травму лица, а ее дочь-подросток — ушиб колена.
Очевидцы случившегося вызвали на место экстренные службы. Прибывшие спасатели помогли госпитализировать пострадавших: наложили им шейные воротники, поместили на носилки и перенесли в машины скорой помощи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по предупреждению и снижению травматизма на железной дороге.