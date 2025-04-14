Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая упала в глубокую яму

Подмосковные спасатели достали из глубокой ямы в Шатуре собаку. Как рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас», инцидент произошел в поселке Осаново-Дубовое.

За помощью специалистов обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что она и ее дочь выгуливали собаку. Во время прогулки животное убежало и провалилось в яму глубиной порядка 2 метров. Самостоятельно достать питомца жительница не смогла.

Прибывшие на место сотрудники воспользовались специальной лестницей, чтобы спуститься в яму. Там они взяли животное на руки и аккуратно подняли его на поверхность.

Ранее в ведомстве рассказали о спасении собаки в Серебряных Прудах. Животное провалилось в глубокий колодец.