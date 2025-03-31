Подмосковные спасатели вытащили собаку из колодца в Серебряных Прудах

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая провалилась в пятиметровый колодец в Серебряных Прудах. Инцидент произошел в поселке Успенский.

За помощью спасателей обратились сотрудники местной газовой службы, которые услышали жалобный вой. Звуки доносились из колодца, расположенного вблизи их рабочего места.

Прибывшие на место спасатели пришли к выводу, что животное провело в колодце довольно много времени и было совершенно обессилено. Вероятнее всего, пес провалился из-за того, что деревянная крышка колодца прогнила и не выдержала его вес.

Фото: [ ГКУ МО «Мособлпожспас» ]

Один из спасателей спустился к собаке. Та была настолько слаба, что не могла сопротивляться. Животное обвязали веревкой и вытащили на поверхность. После этого пса осмотрели. Убедившись в том, что ветеринарная помощь ему не требуется, животное отпустили.

Ранее в ведомстве рассказали о спасении собаки, которая провалилась под лед и чуть не утонула. Инцидент произошел в Можайске.