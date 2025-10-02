Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли трех мужчин, отравившихся в подвале в Раменском

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли трех мужчин, которые отравились неизвестным веществом во время работы в подвале. Инцидент произошел в Раменском округе.

Трое рабочих отравились при проведении гидроизоляции в подвале здания в селе Синьково. Из-за отравления они не смогли выбраться на поверхность самостоятельно, а медики не могли к ним спуститься. В результате на место вызвали спасателей.

Прибывшие спасатели установили, что проникнуть в подвал можно только через окно вентиляции, размер которого составлял 40х40 см. Пострадавшие находились примерно в 20 м от этого окна. Помимо этого, путь к ним преграждали еще две стены с вентиляционными отверстиями.

Спасатели включили дыхательные аппараты и стали пробираться к рабочим, параллельно продувая помещение. Добравшись до пострадавших, они передали им веревки и вытянули мужчин на поверхность. Все трое были госпитализированы.

