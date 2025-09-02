Губернатор Подмосковья проконтролировал завершение капремонта очистных сооружений в Зарайске

В селе Протекино муниципального округа Зарайск завершился капитальный ремонт очистных сооружений, которые обслуживают почти 700 жителей, восемь многоквартирных домов, школу, дом культуры и ФАП. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на объект и проверил готовность работ.

«Для нас очень важны вопросы экологии. <...> Сегодня мы в Зарайске присутствуем на одном из таких объектов, который успешно работает. Эти очистные мы построили по наказу жителей, с которыми встречались некоторое время назад. Сооружения переводим в автоматический режим, они надежно выполняют полный цикл очистки по современным требованиям. Появилась функция доочистки воды, которой не было раньше», – сказал губернатор.

Очистные сооружения возвели в 1974 году. В ходе ремонта тут появились блок биологической очистки, который включает аэротенк и вторичный отстойник, система аэрации с тремя воздуходувками, а также доочистка — мешочные фильтры, УФ-обеззараживание. Главный инженер МУП «ЕСКХ Зарайского района» Николай Якунин отметил, что объект стал полностью автоматизирован, систему контроля вывели на диспетчерский пункт.

В округе проживают почти 37 тыс. человек, там действуют 17 очистных сооружений и 55 водозаборных узлов. В 2025 году здесь завершат работы по строительству ВЗУ в деревне Летуново и ремонту водопроводов в селах Чулки-Соколово, Макеево, деревнях Иванчиково, Мендюкино и Летуново. На 2026–2028 годы запланированы модернизация и строительство 15 водозаборных узлов и ремонт 16 очистных сооружений.

