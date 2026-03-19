Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь запертой квартиры с включенной газовой плитой

Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь запертой квартиры, где находилась включенная газовая плита. Инцидент произошел в Волоколамске.

Спасателей на место вызвала хозяйка квартира. Жительница сообщила, что закрыла дверь и на несколько минут вышла в подъезд. Вернувшись, она обнаружила, что дверной замок заклинило. В это время в квартире работала газовая плита, на которой кипятился чайник.

Специалисты оперативно прибыли на место и, воспользовавшись слесарным инструментом, вскрыли дверь квартиры. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в 2026 году.

ГКУ МО «Мособлпожспас»