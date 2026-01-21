Работники УК Волоколамска начали очищать от снега крыши многоквартирных домов

В Волоколамске специалисты управляющей компании «Волокград» приступили к очистке крыш многоквартирных домов от снега и льда. Об этом рассказали в администрации округа.

В Подмосковье на уборку снега были выведены порядка 6 тыс. дворников, отметили до этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Крыши домов в Волоколамске очищают с помощью автовышки. В ходе работ внимание уделяют не только кровлям, но и козырькам подъездов. Очистка ведется в соответствии с графиком и с учетом погодных условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области устраняли последствия мощного снегопада.