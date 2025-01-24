Работу биофармацевтического завода в Дубне представили делегации из посольства Индии

Делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Винаем Кумаром посетила биофармацевтический завод в ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Гостям представили работу предприятия «ПСК Фарма» группы «Рус Биофарм». Здесь производят препараты для терапии астмы и ХОБЛ, аутоиммунных заболеваний, ВИЧ, туберкулеза.

Делегация посетила научно-исследовательский центр компании, где ей представили самый современный метод оценки свойств ингаляционных препаратов с использованием каскадных импакторов. Также гости осмотрели производственные помещения.

В рамках встречи обсудили сотрудничество России и Индии в сфере фармацевтики. Посол выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей.