Работу более трех тысяч лифтов восстановили в жилых домах Подмосковья за полтора месяца

Работа более чем трех тысяч лифтов была восстановлена в многоквартирных жилых домах региона с начала прошлого месяца, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в порядок привели оборудование 3,3 тысячи лифтов. Специалисты обеспечили плавный ход кабины, работоспособность кнопок, освещение в кабине, остановку на уровне этажной площадки.

Лифты могут ломаться не только по причине износа оборудования, но также в результате действий вандалов. В таких случаях УК фиксирует факт использования лифта не по назначению и передает материалы в правоохранительные органы. После этого лифт ремонтируют за счет нарушителя.