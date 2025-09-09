Работу индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске представили делегации из Казахстана. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности науки Московской области.

Делегация посетила подмосковный объект с целью знакомства с инфраструктурой, обмена опытом и развития сотрудничества. Ее возглавил аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Гостям представили инвестиционные возможности Подмосковья и инфраструктуру — в регионе шесть ОЭЗ и 72 индустриальных парка.

Особое внимание уделили формату «Лайт индастриал». По словам зампреда областного правительства — главы Мининвеста региона Екатерины Зиновьевой, этот формат стал одним из ключевых элементов государственных индустриальных парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил строительство трех индустриальных парков.