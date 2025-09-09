Работу индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске представили делегации из Казахстана

Делегация из Казахстана посетила индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске

Официально
Фото: [Мининвест МО]

Работу индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске представили делегации из Казахстана. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности науки Московской области.

Делегация посетила подмосковный объект с целью знакомства с инфраструктурой, обмена опытом и развития сотрудничества. Ее возглавил аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Гостям представили инвестиционные возможности Подмосковья и инфраструктуру — в регионе шесть ОЭЗ и 72 индустриальных парка.

Особое внимание уделили формату «Лайт индастриал». По словам зампреда областного правительства — главы Мининвеста региона Екатерины Зиновьевой, этот формат стал одним из ключевых элементов государственных индустриальных парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил строительство трех индустриальных парков.

Актуально
Солнечногорск
Подмосковье
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области