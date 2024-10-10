Работу клинического центра имени Рошаля представили делегации из Казани

Делегация из Казани посетила Детский клинический центр имени Рошаля в Подмосковье. В ее состав вошли замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Филатов и главврач Городской детской больницы №1 Марат Садыков, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Гостям представили инфраструктуру медучреждения и рассказали о наработках в части открытия крупного многопрофильного стационара, организации процессов и использования современных технологий в лечении детей.

«Мы готовы помочь коллегам из Татарстана в создании современного учреждения здравоохранения, которое будет соответствовать новейшим трендам и стандартам», — отметила главврач центра Татьяна Шаповаленко.

По словам Филатова, в Казани планируется построить медицинский центр практически с такими же возможностями, как у подмосковного учреждения-флагмана.