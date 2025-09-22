Работу пяти светофоров оптимизировали в трех округах Подмосковья

Работа еще пяти светофоров была оптимизирована в трех муниципалитетах Подмосковья. Работы провели на прошедшей неделе, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы были проведены в Ленинском округе, Чехове и Домодедово. Такие корректировки позволяют на 10-15% повысить пропускную способность на дорожных объектах.

В Чехове работы прошли на одном светофоре, который расположен на пересечении улицы Чехова и Заводской улицы. В Домодедово — на трех объектах на Промышленной улице. В Ленинском — на светофоре, установленном на пересечении двух проектируемых проездов в Развилке.

Ранее сообщалось, что в регионе открылся новый участок дороги ЮЛА. Движение запустил губернатор Андрей Воробьев.