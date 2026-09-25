Работу правоохранительных органов при исполнении уголовных наказаний обсудили в Подмосковье

Прокурор Московской области Сергей Забатурин провел координационное совещание по вопросу повышения эффективности работы правоохранительных органов при исполнении уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Московской области Роман Каратаев, начальник Управления Минюста РФ по Подмосковью Михаил Зелепукин, председатель Московского областного суда Алексей Харламов.

Забатурин отметил, что суды все чаще стали назначать наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Это позволяет человеку сохранять социальные связи и легче адаптироваться после отбытия наказания. В 2025 году реальное лишение свободы в Подмосковье назначили только 6 тыс. осужденных из 25,1 тыс.

Заместитель прокурора Подмосковья Сергей Рокитянский сообщил, что, несмотря на сокращение количества подучетных лиц в уголовно-исполнительных инспекциях, уровень повторной преступности остается значительным. Самые распространенные — преступления против собственности (43,5%) и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (11,7%). Среди повторно совершивших преступления в 2025 году 70,4% составили условно осужденные.

Забатурин поручил обеспечить надлежащую профилактику повторной преступности среди лиц, состоящих под административным надзором.