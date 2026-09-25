Новый этап строительства подпорных стен стартовал в рамках возведения новой дороги в Ленинском округе
В Ленинском начали бетонировать подпорные стены на въезде в ЖК «Горки Парк»
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Новый этап строительства подпорных стен стартовал в рамках возведения новой дороги «МКАД — аэропорт Домодедово — Коробово» в Ленинском округе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время строители завершают монтаж опалубки первой подпорной стены и приступают к ее бетонированию. Параллельно ведется разработка грунта под устройство фундаментов еще двух подпорных стен. Общая протяженность подпорных стен в рамках проекта составит более 365 метров», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.
По его словам, готовность путепровода протяженностью 147 метров составляет 12%. На площадке трудятся 54 рабочих и 5 инженерно-технических специалистов, задействованы 14 единиц техники.
Развитие транспортных объектов ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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