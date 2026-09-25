Фармацевт предупредил об опасности ибупрофена при трех симптомах

При сильной рвоте, диарее или высокой температуре прием ибупрофена может быть опасен. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам специалиста, в таком состоянии организм теряет много жидкости. Прием лекарств дополнительно нагружает почки, что грозит серьезными нарушениями их функции. Помимо ибупрофена, в список потенциально опасных при обезвоживании препаратов входят средства от давления, сердечных заболеваний и диабета, а также мочегонные.

Шарма подчеркнул: самостоятельно отменять назначенные лекарства не стоит. Сначала нужно проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Возобновлять прием обычно разрешается после восстановления нормального питания и питьевого режима в течение 24-48 часов. Так что если вы заболели и обезвожены, не спешите глотать привычную таблетку.

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