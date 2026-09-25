Электромобили на Западе столкнулись с неожиданной проблемой: шины стали самым слабым местом машины

Daily Mail: электрокары на Западе наиболее часто сталкиваются с дефектом шин

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Электромобили в ряде стран Запада , в частности в Великобритании, в целом показали хорошую надежность, но заметно чаще сталкиваются с проблемами шин, пишет Daily Mail со ссылкой на крупное исследование британских техосмотров. Анализ 47,4 млн проверок местного Министерства транспорта показал, что у электрокаров фиксировали примерно в 1,8 раза больше дефектов шин, чем у бензиновых машин.

Исследование провела организация New AutoMotive. При этом в других категориях электромобили нередко выглядели лучше машин с ДВС: у автомобилей с большим пробегом вероятность провалить техосмотр была ниже.

Главным слабым местом оказались именно шины. В британских данных на них приходилось значительно больше замечаний у электрокаров, особенно у некоторых ранних моделей, созданных на платформах, изначально рассчитанных на бензиновые автомобили.

Одной из возможных причин называют больший вес электромобилей из-за батарей, а также высокий крутящий момент, способный усиливать нагрузку на резину. Однако исследование не показывает, что проблема одинакова у всех современных электрокаров.

Авторы поэтому не делают вывод, что электромобили менее надежны в целом. Скорее британская статистика указывает на отдельную проблему западного автопарка: владельцам электрокаров стоит особенно внимательно следить за состоянием и давлением шин.

иностранная пресса

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