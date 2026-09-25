Четырнадцать МФЦ Подмосковья очно проведут всероссийскую контрольную «Выходи решать!»

Четырнадцать многофункциональных центров Подмосковья станут очными площадками всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Контрольная проходит с 28 сентября по 5 октября. Принять в ней участие могут все желающие жители в возрасте от 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на участие.

В рамках контрольной предлагается проверить знания по физике, математике, информатике, биологии, астрономии и химии. Для решения задач достаточно базовых школьных знаний и интереса к науке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о популярности математических классов в школах Подмосковья.