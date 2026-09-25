Натан впервые прокомментировал диагноз Лерчек

Teleprogramma.org: Натан впервые высказался о диагнозе Валерии Чекалиной

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

40-летний рэпер Натан (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) впервые публично прокомментировал ситуацию вокруг блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, пишет Teleprogramma.org. Она борется с раком четвертой стадии.

Пару лет назад между Натаном и Чекалиной закрутился роман во время съемок реалити-шоу, который едва не стоил рэперу семьи. Сейчас Натан утверждает, что никакой связи с Валерией у него нет, но пожелал ей крепкого здоровья.

«Я могу пожелать ей только крепкого здоровья, чтобы Лера справилась со всеми трудностями и благополучно вышла из всех ситуаций. Специально за ней не слежу, не интересуюсь», — сказал он.

Лерчек борется с раком уже семь месяцев. 26 февраля она родила четвертого ребенка — сына от аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. Именно после родов у блогерши выявили онкологию.

Ранее жена рэпера Натана рассказала о доверии после измены.

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