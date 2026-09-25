Ночные судороги не дают спать: почему осенью сводит ноги и когда это опасно

Резкая боль в икре способна разбудить среди ночи и заставить человека буквально подпрыгнуть с кровати. Многие связывают появление таких судорог с осенним холодом, однако сама по себе смена сезона обычно ни при чем: гораздо чаще мышцы сводит после переутомления, непривычной физической нагрузки или из-за неудобного положения тела. При этом осенью действительно могут появиться дополнительные факторы, способные спровоцировать болезненные сокращения мышц, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» невролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По словам врача, непроизвольные болезненные сокращения икроножных мышц, которые называют крампи, нередко связаны с нарушением венозного оттока из нижних конечностей. Судороги могут появиться после долгого сидения без движения или, наоборот, после дня, проведенного практически полностью на ногах. Если раньше подобных проблем не было, а с наступлением холодов они появились впервые, причина может заключаться не столько в погоде, сколько в изменении привычного образа жизни.

«Большинство людей летом двигаются гораздо больше, а с наступлением холодов активность падает, мышцы получают меньше нагрузки, увеличивается доля статической нагрузки. Плюс осенью и зимой выше риск дефицита витамина D, который необходим для нормальной работы мышц и периферических нервов», — объяснила Демьяновская.

Дополнительным фактором, по словам специалиста, может стать недостаток магния, кальция и калия — минералов, участвующих в нормальном сокращении и расслаблении мышц. Свой вклад способны вносить и хронические заболевания, которые обостряются в холодную и сырую погоду.

«Сказывается также вероятный недостаток магния, кальция и калия — эти минералы отвечают за то, чтобы мышцы правильно сокращались и расслаблялись. Кроме того, в сырую и промозглую погоду часто обостряются хронические заболевания суставов и нервной системы. Все эти факторы в комплексе могут спровоцировать „судороги“ в икроножных мышцах — крампи», — сказала невролог.

Фото: [ istockphoto.com/Nataliya Dmytrenko ]

Чтобы снизить риск ночных крампи, связанных с переутомлением и длительной статической нагрузкой, врач посоветовала в течение дня больше двигаться. Если работа связана с долгим сидением, стоит периодически вставать и устраивать небольшие физкультминутки. А если болезненный спазм все-таки разбудил ночью, его можно попробовать снять самостоятельно.

«Если ночью все же случился эпизод болезненного сокращения мышц, можно потянуть носок на себя и мягко помассировать спазмированную мышцу. Обычно этого бывает достаточно, чтобы снять напряжение», — посоветовала Демьяновская.

Однако регулярно повторяющиеся судороги уже не стоит воспринимать как безобидную сезонную неприятность. По словам невролога, частые крампи могут быть симптомом различных заболеваний. Врач может назначить анализы на содержание витаминов и минералов, а также обследования для проверки состояния сосудов.

«Если крампи беспокоят каждую ночь, это повод обратиться к врачу. Специалист может рекомендовать анализы на витамины и минералы и обследования, которые позволят исключить проблемы с сосудами — варикозную болезнь, атеросклероз артерий нижних конечностей и малого таза», — перечислила эксперт.

Кроме того, повторяющиеся судороги иногда сопровождают нарушения работы щитовидной железы, заболевания почек и периферической нервной системы. Особенно не стоит откладывать визит к специалисту, если болезненные сокращения происходят чаще двух-трех раз в неделю или после них мышцы долго остаются болезненными. Тревожными признаками также считаются судороги, которые возникают не только ночью, но и днем, распространяются на разные группы мышц или сопровождаются болью в спине и нарушением чувствительности.

Есть симптомы, при которых ждать планового визита к врачу нельзя. По словам Демьяновской, если эпизод сопровождается отеком, одышкой или болью в груди, а также нарушением речи или сознания, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

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«Такие признаки могут указывать на острые состояния — в том числе тромбоз легочной артерии и нарушения мозгового кровообращения», — предупредила врач.

При этом сама по себе ночная судорога, которая длится несколько минут и проходит после растяжения мышцы, еще не означает наличие серьезного заболевания. Важно смотреть на частоту эпизодов и сопутствующие симптомы.

Иногда человек принимает за обычные судороги проявления синдрома беспокойных ног. При этом состоянии сложно найти удобное положение, а неприятные ощущения уменьшаются после того, как человек встает и начинает ходить.

«Синдром беспокойных ног может быть вторичным: таким побочным действием, например, обладают некоторые мочегонные, статины и препараты для снижения артериального давления», — отметила Демьяновская.

Если неприятные ощущения появились после начала приема лекарств, самостоятельно отменять препарат или менять его дозировку не следует. Врач посоветовала обсудить симптомы со специалистом, который сможет оценить возможные побочные эффекты и при необходимости скорректировать лечение.