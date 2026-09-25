Киев ответил Сеулу на обвинения в разглашении сведений

Советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что у Киева не было договоренностей с Южной Кореей о неразглашении факта передачи Сеулу военных из КНДР. Об этом сообщает Lenta.ru.

Так украинская сторона отреагировала на обвинения президента Южной Кореи Ли Чже Мена, который ранее упрекнул Владимира Зеленского в нарушении соглашений. Литвин назвал эти заявления неправдой и подчеркнул, что никаких договоренностей на этот счет не существовало. По его мнению, умолчание факта передачи военнопленных якобы нарушало международное право.

Таким образом, стороны обменялись взаимными претензиями: Сеул говорит о нарушении договоренностей, Киев это отрицает.

Ранее президент Южной Кореи раскритиковал Зеленского за разглашение данных.