Киев ответил Сеулу на обвинения в разглашении сведений

Офис Зеленского ответил на обвинения Южной Кореи по пленным из КНДР

Политика

Советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что у Киева не было договоренностей с Южной Кореей о неразглашении факта передачи Сеулу военных из КНДР. Об этом сообщает Lenta.ru.

Так украинская сторона отреагировала на обвинения президента Южной Кореи Ли Чже Мена, который ранее упрекнул Владимира Зеленского в нарушении соглашений. Литвин назвал эти заявления неправдой и подчеркнул, что никаких договоренностей на этот счет не существовало. По его мнению, умолчание факта передачи военнопленных якобы нарушало международное право.

Таким образом, стороны обменялись взаимными претензиями: Сеул говорит о нарушении договоренностей, Киев это отрицает.

Ранее президент Южной Кореи раскритиковал Зеленского за разглашение данных.

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