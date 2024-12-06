Работу реабилитационного центра имени Мещерякова представили военным волонтерам ОНФ

Работу уникального реабилитационного центра имени А. И. Мещерякова, который расположен в Сергиевом Посаде, представили военным волонтерам ОНФ. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В учреждении могут пройти реабилитацию жители с нарушениями слуха и зрения. Кроме того, воспользоваться услугами центра могут участники СВО — для них разработана специальная программа реабилитации.

Учреждение посетили военные волонтеры ОНФ, участвующие в акции «Мы вместе». Им рассказали об этапах реабилитации бойцов, методах адаптации к жизни с новыми особенностями здоровья, возможностях обучения.

Волонтеры отметили, что в центре реализуется индивидуальный подход к каждому пациенту. Они также подчеркнули, что следует повышать уровень осведомленности граждан о работе подобных учреждений.