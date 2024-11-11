Работу светофоров скорректировали на пяти перекрестках Подмосковья

На прошлой неделе специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение на пяти перекрестках в четырех округах Подмосковья за счет корректировки режима работы светофорных объектов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на пересечении 4-го Люберецкого проезда и Октябрьского проспекта в Люберцах, время проезда по проспекту за счет этого удалось увеличить на 18 секунд. Кроме того, в Солнечногорске специалисты увеличили время проезда по Пятницкому шоссе на 15 секунд за счет внесения изменений в режим работы двух светофорных объектов на перекрестке Пятницкого шоссе и поворота на поселок Жилино и на пересечении Пятницкого и Георгиевского шоссе в деревне Горетовка.

«В Ленинском округе увеличили время выезда с улицы Крымской в рабочем поселке Боброво в утренний час пик. А в Богородском округе увеличили время выезда на улицу Ленина с улицы Центральной в селе Кудиново», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.