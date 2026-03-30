Работы по благоустройству начнутся в 13 лесопарках Подмосковья в 2026 году

В Подмосковье в 2026 году начнут благоустройство территорий 13 лесопарков. О планах работ рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Так, к августу благоустроят Вишняковский лесопарк в Балашихе. На территории создадут фестивальную площадку с павильоном Мейерхольда и арт-объектом «Башня Мейерхольда». Также обустроят спортивные зоны, детские площадки, пункт проката инвентаря, дорожки с освещением и видеонаблюдением, зону выгула собак.

В Дедовске в сентябре планируется открыть лесопарк «Массовка». Здесь обустроят входы с улиц Красный Октябрь и Колхозная, а также из деревни Черная. На территории появятся пешеходные дорожки, лыжная трасса, зоны тихого отдыха.

В Раменском благоустроят объект «Восьмидорожье». К середине сентября создадут более 9 км дорожек, четыре спортплощадки, три игровые зоны для детей, площадку для выгула собак.

Также проведут работы в лесопарках «Волхонка» в Богородском, «Лечищево» в Истре, на улице Неделина в Щелково, «Коробово» в Ленинском, «Пик Тяпкина» в Дубне, «Волкуша» в Лыткарино. В Одинцово благоустроят «Масловский лес», «Новую Трехгорку», «Шульгино» и «Лазутинку».

