Работы по демонтажу аварийного дома стартовали на Больничной улице в Деденево Дмитровского округа

В Дмитрове начали сносить аварийный дом на Больничной улице в Деденево
Фото: [Мособлархитектура]
В Дмитрове стартовали работы по демонтажу аварийного дома, расположенного на Больничной улице в Деденево. Об этом сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.
Площадь двухэтажного многоквартирного дома составляет около 570 кв. м. Он был построен в 1953 году. Со временем строительные конструкции здания износились, и постройку признали аварийной. Жителей переселили, а сам объект включили в перечень для ликвидации.
Демонтаж аварийного здания планируется завершить до конца второго квартала текущего года.
Всего в Дмитрове выявили 680 объектов незавершенного строительства, из которых демонтировали, достроили и привели в соответствие 411 объектов.
Ранее о ходе работ по сносу аварийных и заброшенных зданий в регионе рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.