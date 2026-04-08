Работы по демонтажу аварийного дома стартовали на Больничной улице в Деденево Дмитровского округа

В Дмитрове стартовали работы по демонтажу аварийного дома, расположенного на Больничной улице в Деденево. Об этом сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь двухэтажного многоквартирного дома составляет около 570 кв. м. Он был построен в 1953 году. Со временем строительные конструкции здания износились, и постройку признали аварийной. Жителей переселили, а сам объект включили в перечень для ликвидации.

Демонтаж аварийного здания планируется завершить до конца второго квартала текущего года.

Всего в Дмитрове выявили 680 объектов незавершенного строительства, из которых демонтировали, достроили и привели в соответствие 411 объектов.

Ранее о ходе работ по сносу аварийных и заброшенных зданий в регионе рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.