Работы по ликвидации последствий урагана «Эдгар» начались в лесничествах Подмосковья

Работы по ликвидации последствий урагана «Эдгар» стартовали в лесничествах Подмосковья на площади около 300 гектаров. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Ураган обрушился на регион летом. В результате на большой площади в лесах области были сломаны деревья. Особенно серьезно пострадали территории Егорьевского, Звенигородского и Ступинского лесничеств.

Вид проводимых мероприятий определяет инженер-лесопатолог в зависимости от степени повреждения насаждений. К примеру, в Юбилейном участковом лесничестве в Егорьевске началась сплошная санитарная рубка.

Когда лесные территории расчистят от погибших деревьев, на них проведут подготовку почвы и искусственное лесовосстановление.