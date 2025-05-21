Работы по созданию первой реакторной установки для атомного ледокола «Россия» завершились в Подольске. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Реактор назвали Ильей Муромцем. Его создали на заводе «ЗиО-Подольск» машиностроительного дивизиона «Росатома». Также на предприятии в ближайшие месяцы завершатся работы по созданию второго аналогичного реактора. Его назовут Добрыней Никитичем.

Реакторы РИТМ-400 установят на самом мощном в мире атомном ледоколе. Они позволят колоть льды толщиной более 4 м.

«Былинные герои совершали подвиги во имя Руси, а новые реакторы, названные их именами, помогут ледоколу „Россия“ покорить суровые льды Арктики», — отметил гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

Ранее сообщалось, что в Воскресенске запустили в работу новый кабельный завод. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Воробьев.