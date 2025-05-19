Работы по укладке асфальта стартовали на дороге от Дубровиц до базы отдыха «Мечта»
В Подольске укладывают асфальт на дороге Дубровицы — база отдыха «Мечта»
Фото: [пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске стартовали работы по укладке асфальта на дороге Дубровицы — база отдыха «Мечта». Об этом рассказали в муниципальной администрации.
Завершить укладку покрытия планируется до конца мая. Общая площадь проведения работ составит 36 тыс. кв. м.
В рамках ремонта дорога станет двухполосной. Также обустроят тротуары и остановки, оборудуют освещение. Завершение работ запланировано на второй квартал текущего года.
Ранее сообщалось, что в Подольске начали укладывать новое покрытие в Цементном проезде.