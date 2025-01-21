Работы по заливке бетона стартовали в строящемся детскому саду в Поварово

Работы по заливке бетона, уплотнению фундамента и вертикальных конструкций стартовали в строящемся детском саду в Поварово в Солнечногорске. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение возводят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Его площадь составит около 4 тыс. кв. м. Объект рассчитан на 250 мест.

В детсаду разместятся 10 групп, включая две ясельные. Здесь обустроят колясочную, медицинский и пищевой блоки, групповые ячейки, музыкальный и физкультурный залы. На прилегающей территории установят игровые и физкультурные площадки.

Достроить детский сад планируется в этом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в прошлом году в области построили 35 новых школ. Учреждения рассчитаны на 34 тысячи мест.