Рапиристки из Подмосковья стали бронзовыми призерами юниорского Кубка мира

Три подмосковные спортсменки выступили в составе российской сборной и заняли третье место на этапе Кубка мира-2026 среди юниоров и кадетов по рапире. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состав команды вошли Ирина Зорина (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №1, Краснознаменск), Милана Левчук и Стефания Часовникова (УОР №1, Краснознаменск) и представительница Курской области Дарья Коржова.

Состязания прошли в Тбилиси (Грузия). До этого на этапе Кубка мира среди шпажистов победителем личных соревнований стал подмосковный спортсмен Аркадий Кардава.

