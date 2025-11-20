Рапиристки из Подмосковья завоевали награды Всероссийских соревнований по фехтованию

Представительницы Подмосковья завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди юниорок — золотую и серебряную. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменки Ирина Зорина и Стефания Часовникова являются воспитанницами Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) и Центра фехтования Ильгара Мамедова (Химки). Они встретились в финале соревнований по фехтованию на рапирах среди юниорок, в результате Зорина стала победителем соревнований, Часовникова — серебряным призером. Третье место заняли представительницы Москвы и Курской области.

Соревнования прошли в Химках, участницами стали 124 спортсменки из разных регионов России. Турнир провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

