Рапиристы из Подмосковья завоевали четыре медали Всероссийских соревнований

Представители Подмосковья завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди мужчин и женщин — золотую, серебряную и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, сборная «Россия-2» одержала победу в рамках командного турнира на соревнованиях среди женщин, в ее состав вошли подмосковная спортсменка Айла Мамедова (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 1, Краснознаменск, Центр фехтования Ильгара Мамедова), а также спортсменки из других регионов. На втором месте оказались спортсменки сборной «Россия-1», в которую также вошла представительница региона Анна Соловьева (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 1, Краснознаменск, Центр фехтования Ильгара Мамедова).

Состязания прошли в Москве с 22 по 26 января 2026 года, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

