Раскаленная техническая жидкость вылилась на пассажира с ребенком в автобусе в Коломне. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью. Ход расследования на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в салоне рейсового автобуса, который следовал по маршруту №3 «Коломна — Щурово». Из люка у пассажирских сидений на мужчину и его малолетнюю дочь внезапно вылилась раскаленная техническая жидкость.

В результате пассажир получил термический ожог. Шестилетняя девочка не пострадала.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства случившегося. Уже назначены все необходимые судебные экспертизы.