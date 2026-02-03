«Разговоры о важном», посвященные Дню российской науки, прошли в школах и колледжах Подмосковья
«Разговоры о важном», посвященные Дню российской науки, прошли в школах и колледжах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В ходе занятий учащиеся обсудили развитие науки, важность постоянного расширения границ понимания мира, роль науки в жизни, господдержку ученых. Также ребята выполняли практические задания.
«Интерактивная часть занятия включала выполнение письменных заданий и обсуждение научных проектов и открытий, что способствовало активному вовлечению учащихся в процесс обучения и углублению их знаний о значении науки», — говорится в сообщении министерства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе появится крупный высокотехнологичный научный центр.