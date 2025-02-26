Разнообразное питание, спорт и сон: подмосковный врач рассказала, как укрепить иммунитет

Терапевт амбулатории №2 Пушкинской клинической больницы им. профессора Розанова В. Н. Марина Дробот рассказала об особенностях работы иммунной системы и поделилась рекомендациями по ее укреплению. Советы врача привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, после зимнего периода, перегрузок на работе, нехватки в рационе свежих овощей и фруктов иммунная система «устает». Основными признаками этого являются слабость, сонливость, ухудшение настроения, головные боли, хроническая усталость.

Также о сбое в работе иммунной системы могут говорить частые респираторные вирусные заболевания и бактериальные инфекции, боли в суставах и мышцах, обострения хронических заболеваний, увеличение лимфоузлов, герпетические высыпания.

Укрепить иммунитет поможет сбалансированное и максимально разнообразное питание. В рационе каждый день должны присутствовать все основные группы продуктов: молочные, крахмалистые, овощи, фрукты, источники сложных углеводов, белка и жиров.

Кроме того, для укрепления иммунитета полезно закаливание в совокупности с умеренными физическими нагрузками, полноценный сон и отказ от вредных привычек.

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