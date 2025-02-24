Жителям Подмосковья рассказали, какие витамины необходимы коже весной
Врач Агаева: витамины группы В понадобятся коже весной
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Витамины группы В необходимо получать весной, чтобы поддержать здоровье кожи. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Марина Агаева, передает Министерство здравоохранения Московской области.
По ее словам, получить их можно из цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов, рыбы, мяса, молочных продуктов, овощей и фруктов. Это позволит обновить клетки, сохранить молодость кожи, уменьшить высыпания и вернуть коже гладкость.
«Сбалансированное питание, включающее разнообразные продукты, является наиболее эффективным и естественным способом обеспечить организм необходимым количеством витаминов группы В, что способствует сохранению здоровья и красоты кожи», — подчеркнула Агаева.
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