Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства продолжает круглосуточную работу в праздники

В регионе работают 132 комплекса видеонаблюдения. Они охватывают всю территорию государственного лесного фонда области.

Диспетчеры службы проверяют все обнаруженные системой «дым-точки» и исключают ложные срабатывания. Если задымление подтверждено, на место оперативно направляют лесопожарное формирование.

В Подмосковье с начала прошлого года система зарегистрировала свыше 4,2 миллиона срабатываний. Из них были подтверждены более 1,2 тысячи пожароопасных объектов.