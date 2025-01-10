Региональные операторы Подмосковья за праздники вывезли более 1 млн кубометров отходов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Региональные операторы Подмосковья за период новогодних праздников вывезли более одного миллиона кубометров мусора, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего отходов вывезли в Сергиево-Посадском кластере — 215,5 тыс. кубометров. На втором месте — Ногинский кластер, где вывезли 213 тыс. кубометров мусора. На третьем — Рузский кластер с показателем 195 тыс. кубометров.

В период праздников все бригады сотрудников и единицы спецтехники регоператоров работали в две смены. Это позволило обеспечить оперативный вывоз мусора из дворов муниципалитетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе рекультивировали 27 мусорных полигонов. Осталось завершить работы на КПО «Тимохово» в Богородском округе.