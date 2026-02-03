Региональный этап чемпионата «Профессионалы» начался в Сергиево-Посадском колледже. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Всего в этапе здесь участвуют 53 человека. Соревнования будут проходить по пяти компетенциям. В их числе — ветеринария, лабораторный химический анализ, малярные и декоративные работы.

Участников поприветствовала директор учреждения Галина Носырева. Также в рамках открытия вручили благодарственные письма партнерам, которые помогли с оснащением площадок строительного направления.

