Региональный форум студенческих отрядов прошел в Подмосковье в преддверии старта Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие прошло на базе детского оздоровительного центра «Пушкино» под девизом «Холодно не будет!». В его рамках более 80 участников на протяжении трех дней посещали лекции и интерактивные занятия, готовили творческие номера, разрабатывали тематические программы.

Также были определены 12 лучших отрядов и дан старт акции «Снежный десант РСО. Дорогами победы». В этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции ребята будут оказывать адресную помощь ветеранам и участникам СВО, проводить творческие мастер-классы, образовательные тренинги, профориентационные встречи со школьниками.