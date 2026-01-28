Региональный оператор Ногинского кластера перешел на усиленный режим работы в связи со снегопадом

В Подмосковье региональный оператор по обращению с ТКО Ногинского кластера перешел на усиленный режим работы в связи со снегопадом. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В зону обслуживания указанного регоператора входят 12 округов.

В компании отметили, что в зимний период нередко возникают проблемы с доступностью контейнерных площадок и проездом спецтехники из-за неправильно припаркованных автомобилей. Автовладельцев призвали не мешать проезду мусоровозов.

Также в министерстве подчеркнули, что главной задачей является своевременный и бесперебойный вывоз мусора. Ежедневный план — 21 тыс. контейнерных площадок. Около 500 из них находятся в частном секторе. Для этой работы на линии задействовали порядка 1,3 тыс. единиц спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уборке снега после первого в этом году мощного снегопада.