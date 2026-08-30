Региональный отборочный этап Международной конкурс-премии «КАРДО» прошел в Подмосковье
В Мытищах провели региональный отборочный этап премии «КАРДО»
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Региональный отборочный этап Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» прошел в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«Московская область уже в третий раз проводит региональный этап. Участие в нем приняли спортсмены со всего Подмосковья. Ребята, которые сегодня стали победителями, поедут представлять наш регион в гранд-финале во Владивостоке», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.
Премия является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ее участники продемонстрировали свое мастерство в пяти ключевых дисциплинах: экстремальный самокат, BMX, хип-хоп, брейкинг и воркаут.
Победители будут представлять Подмосковье на международном гранд-финале, который пройдет с 16 по 20 сентября во Владивостоке.