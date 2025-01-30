Региональным маткапиталом в Подмосковье воспользовались более 5 тыс. семей

Региональным материнским капиталом в Подмосковье в 2024 году воспользовались более 5 тыс. семей, выплату в размере 100 тыс. рублей подставляли при рождении второго или последующих детей в период с 2011 по 2016 годы. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Наши семьи чаще всего используют материнский капитал на образование. Только за прошлый год более 2,5 тыс. семей направили средства на обучение своих детей», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Выплату также можно направить на улучшение жилищных условий или газификацию домов. Так, например, в прошлом году жилищные условия улучшили более 1,5 тыс. семей. Общая сумма выплат по региональному маткапиталу составила почти 400 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.