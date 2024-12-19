Регоператор Ногинского кластера установил в Подмосковье более 200 новых мусорных баков

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Регоператор Ногинского кластера установил в Подмосковье 208 новых баков для мусора, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Объем новых контейнеров составляет 1,1 кубометра. Их установили взамен вышедших из эксплуатации. Все баки соответствуют санитарным нормам, они оборудованы колесами и крышками.

Регоператор обслуживает более 1,7 миллиона жителей в 12 округах ежедневно. В зоне работы компании около трех тысяч контейнерных площадок.