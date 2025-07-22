Регоператоры Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Региональные операторы Подмосковья перешли на усиленный режим работы в связи с ливнями, которые обрушились на область. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, чтобы обеспечить своевременный вывоз мусора в округах, рабочий день был увеличен на 2-3 часа. Первые экипажи были выведены на работу в 6 часов утра и продолжат вывозить отходы до позднего вечера.

К примеру, регоператоры Воскресенского и Алексинского кластеров задействовали для работы свыше 250 единиц спецтехники. Это мусоровозы, бункеровозы и ломовозы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по ликвидации последствий непогоды в регионе.